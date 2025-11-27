Cisco планирует поддержать создание облачных центров обработки данных в Казахстане

Американская компания Cisco планирует поддержать создание облачных центров обработки данных на основе своих технологий в Казахстане.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend Дидем Дуру, управляющий директор Cisco в Турции, Румынии и СНГ.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и Cisco подписали меморандум о взаимопонимании в кулуарах бизнес-конференции формата "C5+1" в Вашингтоне в ноябре 2025 года.

"В рамках меморандума о взаимопонимании стороны намерены реализовать широкий и стратегический набор инициатив, направленных на ускорение технологического развития Казахстана и укрепление его позиций как регионального центра искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений", - сказала Д. Дуру.

По ее словам, эти инициативы включают исследование возможности развертывания вычислительных платформ в качестве пилотной инфраструктуры для искусственного интеллекта, поддержку создания облачных центров обработки данных на базе технологий Cisco, а также участие в интеграции, тестировании и сравнительном анализе соответствующих решений.

"Кроме того, рамки сотрудничества предусматривают совместные пилотные проекты в области реальных приложений ИИ, потенциальное создание Центра компетенции Cisco для поддержки исследований и инноваций, внедрение структурированных программ обучения и сертификации для инженеров и специалистов в области ИИ, а также содействие академическим и промышленным партнерствам и обмену знаниями", - сказала Д. Дуру.

Управляющий директор подчеркнула, что компания готова поддержать Казахстан в разработке передовой инфраструктуры для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

"Cisco может значительно поддержать цифровую трансформацию Казахстана, предоставляя глобальный опыт, стратегические консультации и доступ к лучшим международным практикам в области цифрового правительства, управления ИИ, кибербезопасности, облачной инфраструктуры и разработки национальных платформ", - сказала она.

По словам Д. Дуру, в рамках сотрудничества Cisco стремится содействовать взаимодействию с высококвалифицированными консультантами и экспертами, которые смогут помочь в формировании долгосрочных подходов, поддерживающих государственные учреждения и организации государственного сектора.

"Cisco уже активно реализует ряд инициатив в Казахстане. В последние месяцы компания провела серию экспертных семинаров и консультаций, в ходе которых архитекторы, инженеры и специалисты Cisco в различных областях предоставили всестороннюю консультационную помощь по проектированию цифровой инфраструктуры, новым архитектурным решениям и современным подходам к ИИ и высокопроизводительным вычислениям. Это взаимодействие помогает государственным органам и национальным предприятиям следовать мировым тенденциям развития ИИ и выявлять приоритетные области для цифровой эволюции Казахстана", - сказала представитель компании.

По ее словам, через продолжение консультативной работы, образовательных программ и участие в национальных технологических проектах Cisco намерена и дальше поддерживать Казахстан в создании устойчивой, безопасной и инновационной цифровой экосистемы, которая соответствует долгосрочным стратегическим целям страны.