Туристические возможности Азербайджана представлены на Ближнем Востоке

При организационной поддержке Азербайджанского бюро по туризму при Государственном агентстве по туризму, с 24 по 26 ноября в Королевстве Саудовская Аравия был проведен цикл промо-мероприятий.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве по туризму, в мероприятиях, прошедших в городах Джидда, Эль-Хубар и Эр-Рияд при участии 11 представителей туриндустрии Азербайджана, в том числе туристического центра "Шахдаг" и "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), приняли участие более 200 туристических компаний и представителей СМИ из Саудовской Аравии. На мероприятиях была представлена информация о различных туристических продуктах Азербайджана как привлекательного туристического направления на протяжении всего года, в том числе были доведены внимания возможности оздоровительного туризма, халяль-туризма и семейного отдыха, а также проведены встречи в формате B2B.

Отметим, что как часть промо-мероприятий, организованных Азербайджанским бюро по туризму по региону Ближнего Востока, в серии мероприятий, проведенных с 12 по 14 ноября в городах Эль-Кувейт, Доха, Маскат, Абу-Даби и Дубай, приняли участие более 420 представителей туристической индустрии и СМИ.