Во Франции начнет действовать добровольная военная служба

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении добровольной военной службы в стране летом 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, трансляция его выступления политика велась на странице Елисейского дворца в Х.

"Я предлагаю абсолютно военную службу, которая не является всеобщей, но при этом может привлечь все (молодое - прим. ред.) поколение", - сказал французский лидер во время выступления на военной базе Варс-Альер-э-Риссе на юго-востоке страны.