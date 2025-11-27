https://news.day.az/world/1798276.html Во Франции начнет действовать добровольная военная служба - ВИДЕО Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении добровольной военной службы в стране летом 2026 года. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, трансляция его выступления политика велась на странице Елисейского дворца в Х.
Во Франции начнет действовать добровольная военная служба - ВИДЕО
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении добровольной военной службы в стране летом 2026 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, трансляция его выступления политика велась на странице Елисейского дворца в Х.
"Я предлагаю абсолютно военную службу, которая не является всеобщей, но при этом может привлечь все (молодое - прим. ред.) поколение", - сказал французский лидер во время выступления на военной базе Варс-Альер-э-Риссе на юго-востоке страны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре