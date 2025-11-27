Мир вступил в астрополитическую информационную эпоху

В мире произошел переход от геополитической трансформации к астрополитической информационной эпохе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил пресс-секретарь посольства Турции в Азербайджане Альптекин Джихангир Ишбилир на панельной сессии, посвященной теме "Устойчивые и превентивные меры против растущих глобальных информационных угроз в современную эпоху: Пример медиа экосистемы тюркских государств" в рамках Медиафорума Организации тюркских государств в Баку.

Он заявил, что развитие СМИ невозможно без развития современных спутниковых технологий:

"Влияние современных технических изменений на СМИ уже проявляется и требует изучения. Искусственный интеллект - это очень быстрые алгоритмы. Зарубежные сети успешно его используют, и нам также необходимо развиваться в этом направлении".

Ишбилир подчеркнул, что в тюркском мире наблюдается новый ренессанс.

"Если мы будем действовать на единой платформе и не будем противостоять друг другу, СМИ могут стать нашим главным оружием. В Азербайджане мы тестируем эти возможности и изучаем, какую работу может выполнять турецко-азербайджанская медиаплатформа", - отметил он.

