Названы 10 самых надежных автомобилей бизнес-класса с пробегом

Портал Whatcar провел исследование и опубликовал список из 10 самых надежных автомобиля бизнес-класса с пробегом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, на первом месте находится седан Alfa Romeo Giulia 2016 года выпуска. Его рейтинг надежности достигает 98,2%. Второе место с рейтингом надежности 98% заняла бензиновая версия BMW 3-Series, выпускаемая с 2019 года. На третьем месте находится Skoda Superb 2015 года с рейтингом 98%.

В топ-10 также вошли Mercedes E-Class (2016-2024 гг.), BMW 5 Series, бензин (2017-2023 гг.), Hyundai Ioniq 6 (2022 г. - н.в.) Jaguar XE (2015-2024 гг.), Jaguar XF (2015-2024 гг.), Volkswagen Passat (2015-2022 гг.), BMW 3 Series, дизель (2019-2024 гг.).