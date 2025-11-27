Театральная студия Günay представит спектакль "Карабах - наш! Карабах - это Азербайджан!"

Спектакль театральной студии Günay под названием "Карабах - наш! Карабах - это Азербайджан!" будет представлен 29 ноября 2025 года в 13:00 в Национальном музее искусств Азербайджана в рамках проекта "Театр в музее".

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

В патриотическом спектакле, поставленном театральной студией "Гюнай", действующей при Бакинском детско-юношеском театре, молодые актеры представят историю Карабаха, его культурное наследие и значение как неотъемлемой части Азербайджана.

