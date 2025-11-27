Азербайджан соболезнует Китаю

Глубоко опечалены трагедией в связи с пожаром, произошедшим в Китае в районе Тай По Гонконга, в результате которого погибло и пострадало множество людей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана на своих страницах в социальных сетях.

"Выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации.

Напомним, что число погибших в результате крупного пожара в жилом комплексе в Гонконге достигло 55 человек. Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court, состоящем из восьми высотных жилых зданий, произошел 26 января. В комплексе проживало около 4000 человек.