Закир Гасанов обсудил с израильской делегацией военно-техническое сотрудничество

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с руководителем Управления оборонных исследований и разработок Министерства обороны Государства Израиль, бригадным генералом запаса Даниэлем Голдом.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

"Министр обороны выразил удовлетворение текущим состоянием сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, особенно в военно-технической сфере.

На встрече была подчеркнута важность взаимных визитов для расширения военных связей между двумя государствами, а также проведен обмен мнениями по ряду других вопросов", - говорится в информации ведомства.