Число погибших при пожаре в Гонконге выросло

Все взгляды прикованы к Гонконгу. В результате самого смертоносного пожара, произошедшего в жилом комплексе Ван Фука, погибли по меньшей мере 65 человек.

Как передает Day.Az, количество пострадавших достигло 70 человек, из них десять - спасатели. Еще 62 человека остаются заблокированными внутри семи зданий, пишет Reuters. Почти 300 человек пропали без вести.

По последним данным, пожарные взяли под контроль пожар в четырех домах, в трех других 31-этажных зданиях горение продолжается на верхних этажах.

Арестованы трое сотрудников строительной компании.

Трагедия может изменить один из самых дорогих рынков недвижимости в мире. Застройщикам, вероятно, придется нести значительные долгосрочные издержки из-за ужесточения контроля. Полиция сообщает, что причиной пожара могла стать "грубая халатность" строительной компании, использовавшей небезопасные материалы, что повышает вероятность ужесточения стандартов безопасности во всей отрасли.

Лидер Гонконга Джон Ли ранее заявил, что правительство создаст фонд в размере 38,6 миллиона долларов для помощи жителям жилого комплекса.

Китайские компании и группы также объявили о пожертвованиях в поддержку пострадавших от пожара. Среди них автопроизводители Xiaomi, Xpeng и Geely, а также благотворительный фонд основателя Alibaba Джека Ма.