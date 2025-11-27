Обнародован прогресс по строительству самого высокого подвесного моста в Азербайджане

Строительные работы на подвесном мосту на высоте 76 метров длиной 1186 метров, строящемся на 5-м километре дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала, завершены почти на 50%.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Анар Наджафли.

По его словам, строительные работы будут завершены к концу 2026 года.

Отметим, что через реку Агсучай на 4,5 км автодороги Муганлы-Исмаиллы-Габала строится подвесной мост, имеющий особое значение для передвижения населения и туристов.

Это будет самый высокий подвесной мост в Азербайджане.