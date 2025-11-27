Азербайджан, Грузия, Туркменистан и Румыния подпишут соглашение по Каспийско-Черноморскому коридору

Грузия, Азербайджан, Туркменистан и Румыния подпишут соглашение о создании международного транспортного маршрута.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство экономики Грузии, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили на Втором форуме инвесторов по Транскаспийским транспортным коридорам и связности в Ташкенте.

По ее словам, соглашение, которое планируется подписать в декабре, приведет к значительному прогрессу по новому международному транспортному маршруту, соединяющему Каспийское и Черное моря.

Квривишвили подчеркнула, что инициатива позволит создать мультимодальный коридор из Каспийского региона в Европейский союз, улучшить транспортную связность, диверсифицировать маршруты и повысить устойчивость региональных перевозок.

Кроме того, до 2026 года основными транспортными приоритетами Грузии станут завершение строительства глубоководного порта Анаклия, модернизация локомотивного и грузового парка, окончание строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) и внедрение единых цифровых сервисов для государственного и частного секторов. Ожидается, что эти меры существенно увеличат пропускную способность, повысят эффективность и сократят время железнодорожных перевозок по стране на 30%.

"Скоординированное финансирование необходимо для полного раскрытия транспортного и логистического потенциала Центральной Азии, Каспийского региона, регионов Южного Кавказа и Черного моря", - отметила министр.

Она добавила, что Грузия планирует инвестировать семь миллиардов долларов в крупные транспортные, логистические и инфраструктурные проекты к 2032 году.

Квривишвили подчеркнула, что для достижения этих целей потребуется не только привлечение международных финансовых институтов с их опытом и долгосрочным капиталом, но и активизация инвестиций частного сектора. "Только благодаря скоординированному государственно-частному партнерству можно создать современные, эффективные и устойчивые сети, отвечающие потребностям современной глобальной экономики", - заявила министр.