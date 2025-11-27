Азербайджан и ОАЭ расширяют сотрудничество в сфере юстиции

Министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов встретился с министром юстиции ОАЭ Абдуллой бен Султаном бен Авадом Аль Нуайми.

Как передает Day.Az, об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства юстиции. Отмечалось, что в рамках встречи было подчеркнуто значение правовой базы для развития отношений между двумя странами в области юстиции. Было обсуждено подписание новой программы сотрудничества между министерствами юстиции, которая будет поддерживать реализацию меморандума о взаимопонимании, заявлено, что этот документ внесет дополнительный вклад в расширение правового сотрудничества.

Азербайджанская сторона рассказала о работе, проделанной в деле расширения применения цифровизации и искусственного интеллекта в системе юстиции, повышения оперативности и эффективности услуг и выразила заинтересованность в изучении лучшего международного опыта в этой области.

Была также подчеркнута важность продолжения взаимных визитов, а также обмена опытом в целях дальнейшего укрепления правового сотрудничества между странами.

Ф. Ахмедов также провел встречу с заместителем премьер-министра ОАЭ и министром внутренних дел Шейхом Сейфом бен Заедом Аль Нахайяном. Подчеркивалось, что между сторонами существует эффективное сотрудничество, направленное на осуществление взаимной экстрадиции в области борьбы с преступностью. Стороны также обсудили перспективы взаимодействия и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.