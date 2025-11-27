Во дворах частных жилых домов, расположенных в поселке Мамедли Абшеронского района, на улицах Гасанбека Агаева и Зии Буниятова, недалеко от территории Государственного историко-культурного и природного заповедника "Янардаг" была обнаружена утечка газа. Сразу после поступления информации на данной территории был проведен первичный осмотр с участием специалистов МЧС, ПО "Азеригаз" и Исполнительной власти Абшеронского района.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в МЧС.

Согласно информации, в ходе соответствующих измерений приборами, проведенных у фундаментов частных домов, на приусадебных участках и пустующих территориях, был выявлен газообразный метан (СН4). В связи с этим в целях безопасности жителей производственным объединением "Азеригаз" была приостановлена подача газа на территорию.

Учитывая опасность, выявленную по итогам проведенных проверок, для проведения комплексного обследования и принятия необходимых мер в целях обеспечения безопасности населения и территорий, согласно соответствующему поручению Кабинета министров Азербайджанской Республики, министерствами чрезвычайных ситуаций, экологии и природных ресурсов, науки и образования, SOCAR и исполнительной властью Абшеронского района была создана рабочая группа. В настоящее время на территории проводятся комплексные работы с целью определения источника газа, а также принятия необходимых мер. В кратчайшие сроки будет принято решение в соответствии с результатом проверок.

Данный вопрос будет находиться на контроле, а общественность будет регулярно информироваться о ходе проверок.