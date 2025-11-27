Папа Римский призвал к миру

Земли Турции - это напоминание того, что сближение культур, традиций и различных мнений, может стать основой для общего развития.

Об этом, как сообщает Day.Az, заявил Папа Римский Лев XIV по итогам переговоров с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Обращаясь к собравшимся в здании Национальной библиотеки в Анкаре, глава Римско-католической церкви указал, что власти Турции придают значимость многообразию жителей страны.

"Подвесные мосты в Стамбуле - это не просто артерия между Азией и Европой, Востоком и Западом, но и символ единства Турции, показатель особой миссии страны", - сказал Папа Римский, назвав христиан, проживающих в Турции, "частью турецкой культуры".

При этом он отметил, что на сегодняшний день человечество становится все более поляризованным, а радикальные взгляды отдаляют людей.

Папа Римский указал на значимость семейных ценностей, назвав семью "ячейкой социальной жизни", отметив, что "в Турции, более, чем во многих странах, осознают и подчеркивают значимость института семьи".

Глава Римско-католической церкви подчеркнул, что "мир важен для всего человечества".

При этом, он выразил опасения в связи с вероятностью Третьей мировой войны, призвав "не допустить угрозы будущему человечества".