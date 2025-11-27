Физик оценил влияние черных дыр на человека

Исследование физика Роберта Шеррера показало, что для того, чтобы первичная черная дыра вызвала серьезные травмы или смерть человека, ее масса должна превышать примерно 140 трлн т - сопоставимо с массой небольшого астероида.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщил автор работы, опубликованной в World Scientific.

Ученый изучил гравитационные эффекты, возникающие при прохождении первичной черной дыры через человеческое тело. Рассматривались два механизма: ударная волна вдоль траектории черной дыры и приливные силы, способные разрушить клетки мозга. Анализ показал, что ударная волна является доминирующим фактором.

По оценкам исследователя, минимальная масса черной дыры, способная нанести серьезный ущерб организму, соответствует массе небольшого астероида. При этом вероятность встречи человека с таким объектом в космосе крайне мала.

Шеррер подчеркнул, что приливные силы, разрушающие клетки мозга, требуют еще более массивной черной дыры - примерно в 5-50 раз больше, чем астероид. Тем не менее для большинства сценариев ударная волна остается основным источником потенциального повреждения тканей.

Ученый подчеркнул, что, несмотря на то что масса черной дыры, способная вызвать травму, находится в пределах астероидного диапазона, вероятность таких столкновений с людьми остается практически нулевой. Таким образом, влияние первичных черных дыр на человека с точки зрения гравитации крайне слабое, и риск серьезного повреждения организма практически отсутствует.