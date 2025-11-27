Гости выставки "Вкусы мира" Ла-Рошеля восхищены азербайджанскими блюдами

В городе Ла-Рошель состоялась очередная ежегодная выставка "Вкусы мира", которая уже давно зарекомендовала себя как значимое международное культурное событие. Традиционным местом проведения стала Salle de l'Oratoire, объединившая в этом году более двадцати стран мира, представивших свою национальную кухню, культурные традиции, музыку и ремёсла. Азербайджанский стенд стал одним из самых популярных - посетители с большим интересом дегустировали плов, пахлаву и другие национальные блюда, проявляя искреннее внимание к гастрономическому наследию нашей страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщила наша соотечественница из Франции, основательница Азербайджано-Французской ассоциации Ла-Рошеля Айсель Джафарзаде.

Выставку посетили свыше тысячи гостей, которые получили возможность познакомиться с богатым многообразием мировых культур. Тёплая и праздничная атмосфера вновь подчеркнула возрастающее значение мероприятия для культурной жизни города.

"На протяжении 15 лет я с гордостью представляю родину на выставке "Вкусы мира", знакомя французскую публику с азербайджанской культурой, кулинарными традициями, музыкой и историческим наследием. Наша ассоциация создана с целью развития культурного диалога, укрепление дружбы между двумя странами, продвижения азербайджанской культуры во Франции и создание устойчивой платформы для межкультурного общения. На выставке была представлена азербайджанская кухня. Для гостей я приготовила традиционный плов с мясом и сухофруктами, а также различные сладости и свежие фрукты, которые вызвали большой интерес посетителей", - сказала Айсель Джафарзаде.

В рамках программы выставки был представлен танец из знаменитой оперетты великого Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан" Узеира Гаджибейли, позволяющий французской аудитории прикоснуться к ярким образцам азербайджанского музыкального театра.

"Особенно тёплым моментом стало выступление моей дочери, которая вместе с французскими детьми исполнила традиционный азербайджанский танец. Это стало символом дружбы и культурного обмена между молодыми поколениями двух стран", - добавила она.

Выставка "Вкусы мира" ежегодно проводится в сотрудничестве с ассоциацией Avenir en Héritage, являющейся постоянным и важным партнёром проекта. Совместная работа направлена на то, чтобы в Ла-Рошели создавалось ещё больше возможностей для культурного обмена, укрепления взаимопонимания и диалога между представителями разных народов.