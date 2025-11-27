В суде над гражданами Армении начались выступления адвокатов обвиняемых с защитительными речами

27 ноября в Бакинском военном суде продолжилось оглашение документов уголовного дела в отношении граждан Республики Армения.

В судебном заседании участвуют обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, защищающие государственное обвинение.

В ходе судебного процесса начались выступления адвокатов обвиняемых с защитительными речами.

Адвокат обвиняемого Гургена Степаняна Зумруд Самедова в своем выступлении напомнила, что прокурор, защищающий государственное обвинение, попросил суд назначить Г. Степаняну наказание в виде 16 лет лишения свободы. Адвокат заявила, что обвиняемый не признает себя виновным по предъявленным статьям обвинения. По ее словам, Г. Степанян, как он сказал в показаниях, данных в ходе судебного следствия, в 2005-2007 годах проходил срочную военную службу в городе Гадрут, а в 2023 году был направлен на боевой пост. Адвокат отметила, что 19 сентября 2023 года он покинул свою позицию, бежал в город Ханкенди и, встретив по пути военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, сдался им.

"Как сторона защиты, я считаю, что на основании статьи 42.1.4 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики обвиняемый должен быть оправдан по основанию недоказанности его вины. Поэтому прошу суд, руководствуясь указанной статьей, вынести в отношении обвиняемого оправдательный приговор", - добавила адвокат.

Отметим, что судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и многочисленных других преступлениях, продолжается.