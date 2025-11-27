Арабы, задержанные за непристойные действия на Аллее шехидов, извинились перед азербайджанским народом

Летом этого года началось судебное разбирательство в отношении трех граждан Саудовской Аравии, совершивших непристойные действия на Аллее шехидов в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, их дело рассматривается в Сабаильском районном суде.

Иностранцы, задержанные полицией в ходе операции в отеле, где они проживали, находятся под арестом уже три месяца.

Алгабр Мохаммад Хуссейн, Алгабр Махди Мохаммад и Алзаман Махди Али обвиняются по статье 245 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (надругательство над местом захоронения). Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Согласно анкетным данным, Алгабр Мохаммад Хуссейн является следователем Министерства внутренних дел Королевства Саудовская Аравия, а Алзаман Махди Али работал охранником в компании, связанной с тем же ведомством.

По прибытии в Азербайджан они проживали в отеле "Panarama", расположенном на Сальянском шоссе в Сабаильском районе.

На сегодняшнем заседании обвиняемые направили в суд письменное обращение. Каждый из них выразил сожаление о содеянном и извинился перед народом Азербайджана:

"Мы считаем, что должны были вести себя ответственно на Аллее шехидов. Но мы не знали, что это был именно мемориал шехидов. В нашей стране кладбища устроены иначе. Приносим извинения всем семьям шехидов, ветеранам и народу Азербайджана. Надеемся, что нас простят".

Письменные обращения были переданы судье Азеру Тагиеву.

В ходе заседания прокурор огласил обвинение. Иностранные подсудимые, хотя и не признали себя виновными, заявили, что сожалеют о своих действиях, как и было указано в их обращениях.

Отмечается, что в ходе предварительного следствия в полиции обвиняемые, как предусмотрено законом, были обеспечены переводчиком и адвокатами за счёт государства, им были созданы необходимые условия для осуществления права на защиту.