Иранский вулкан может "проснуться"

Ученые фиксируют необычную активность вулкана Тафтан на юго-востоке Ирана, у границы с Афганистаном и Пакистаном.

Как сообщает Day.Az, вулкан, возвышающийся на 4 тыс. метров над уровнем моря, долгое время считался потухшим - его последнее извержение, как предполагалось, произошло более 700 тыс. лет назад. Теперь Тафтан перестал считаться потухшим - его классифицируют как спящий.

Согласно исследованию, опубликованному в Geophysical Research Letters, давление на вершине вулкана растет.

"Так или иначе, когда-то в будущем произойдет извержение - либо мощное, либо более тихое", - говорит вулканолог Пабло Гонсалес в интервью Live Science, подчеркивая при этом, что угрозы ближайшего извержения нет.

Он и его коллеги проанализировали новые спутниковые данные. Снимки показывают, что вершина Тафтана поднялась на 9 см за 10 месяцев. На первый взгляд это незначительно, однако для спящего вулкана каждый сантиметр - серьезный сигнал. По словам исследователей, это может означать, что вулкан снова начал "дышать" и региональным властям необходимо выделить ресурсы для дальнейшего изучения ситуации.

О возможной активности свидетельствуют не только деформации вершины. Уже два года назад в соцсетях появились фотографии газа, просачивающегося из трещин на Тафтана. В 50 км от вулкана, в городе Хаш, жители ощущали запах этих выбросов.

Ученые считают, что подъем вершины связан с накоплением газа в нескольких сотнях метров под поверхностью. Основной магматический резервуар, по оценкам, расположен примерно на глубине 3,5 тыс. метров.