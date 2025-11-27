Россия в целом согласна, что перечень пунктов США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Российский лидер отметил, что "в целом мы согласны" с тем, что "это может быть положено в основу будущих договоренностей".

"Было бы с моей стороны невежливо сейчас говорить о каких-то окончательных вариантах, поскольку их и нет. Но некоторые вещи носят принципиальный характер", - добавил Путин.

Как отметил глава российского государства, американская сторона в чем-то учитывает позицию РФ, которая обсуждалась до Анкориджа и после. "Где-то нам точно совершенно нужно садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи", - указал он.

"Нужно все положить на дипломатический язык, потому что одно дело в общем сказать, что Россия не собирается нападать на Европу - это для нас звучит смешно, правда. Никогда не собирались. Но если они хотят это услышать от нас - ну, давайте, мы это зафиксируем, вопросов нет", - резюмировал Путин.