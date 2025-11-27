Азербайджан и Грузия обсудили аграрное сотрудничество

Делегация во главе с министром сельского хозяйства Азербайджана Меджнуном Мамедовым, находящаяся с визитом в Грузии, встретилась с министром образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства.

Отмечается, что стороны подчеркнули важность реализации программ обмена студентами и академическим составом между университетами, готовящими кадры в аграрной сфере, возможности привлечения молодых специалистов к программам двойного диплома, обучения и стажировок, а также необходимость укрепления сотрудничества между научно-исследовательскими институтами.

Оба министра подчеркнули значимость углубления взаимного сотрудничества Азербайджанского государственного аграрного университета с аналогичными вузами Грузии, проведения совместных научно-практических конференций, совершенствования подготовки кадров по ветеринарии и другим направлениям посредством обмена студентами и преподавателями, а также разработки стимулирующих программ для привлечения проживающих в Грузии соотечественников к аграрному образованию. На встрече была достигнута договоренность о проведении в короткие сроки взаимных визитов руководства университетов для установления партнерских связей между вузами Азербайджана и Грузии.

Также министр Меджнун Мамедов встретился с председателем аграрного комитета парламента Грузии Гелой Самхараули. На встрече обсуждались вопросы совершенствования нормативно-правовой базы для дальнейшего углубления сотрудничества в аграрной сфере между двумя странами.