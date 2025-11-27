По случаю Международного дня учителей французского языка в посольстве Франции в Азербайджане прошёл приём

В честь Международного дня учителей французского языка в посольстве Франции в Азербайджане прошёл приём.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках мероприятия преподавателю французского языка в Гянджинском государственном университете Вусале Искендеровой была вручена награда "Palmes académiques".

На приёме присутствовали послы Бельгии, Марокко, Швеции и ряда других стран в Азербайджане, учителя французского языка, общественно-политические деятели.

Посол Франции в Азербайджане Софи Лагут в своей речи по случаю праздника отметила, что высоко ценит деятельность преподавателей французского языка в Азербайджане.

Дипломат подчеркнула, что для нее очень важно изучение французского языка в Азербайджане.

"Я благодарю Вусалу Искендерову за её вклад в деятельность по преподаванию французского языка. Для нас она является ключевым лицом по французскому языку в Гянджинском государственном университете. От имени министра образования Франции вручаю Вусале Искендеровой награду "Palmes académiques", - сказала посол.