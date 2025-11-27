Нападающий сборной Португалии и "Аль-Насра" Криштиану Роналду стал совладельцем бойцовского промоушена WOWfc.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает пресс-служба лиги.

"Мы разделяем веру в одни и те же ценности. Я горд быть частью этого проекта. Он помогает в развитии спорта и вдохновляет следующее поколение", - заявил футболист.

Вторым совладельцем стал непобежденный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Илия Топурия.