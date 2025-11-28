Зять Трампа может заменить Уиткоффа

Белый дом стал активно привлекать к переговорам по Украине зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, он может в скором времени заменить спецпосланника Стивена Уиткоффа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники и экспертов.

В статье отмечается, что Кушнер длительное время выполнял одни из самых сложных дипломатических миссий своего тестя.

Во время первого срока Трампа Кушнер возглавлял усилия президента по нормализации отношений арабских государств с Израилем. Недавно его призвали помочь в заключении соглашения между Израилем и ХАМАС в Газе. Там план из 20 пунктов, носящий имя президента США, привел к перемирию между Израилем и ХАМАС и освобождению оставшихся израильских заложников.

"Теперь его задача - заставить замолчать орудия и дроны на передовой в Донбассе. Участие Кушнера в одном из самых сложных дипломатических маневров второго срока Трампа является частью плана президента по повторению прорыва в Газе", - заявили авторы материала.

На следующей неделе Уиткофф и Кушнер могут полететь на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в надежде "завершить мирный план", заявил Трамп во вторник. Это будет первая встреча Уиткоффа с российским лидером в Кремле в сопровождении другого посланника Трампа.