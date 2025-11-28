https://news.day.az/world/1798380.html На Аляске произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано в штате Аляска. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США. По ее данным, эпицентр располагался в 59 км к северо-западу от города Анкоридж. Очаг залегал на глубине 69,4 км. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
