Смертельная пицца для Соловьева и компании

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о Владимире Соловьеве.

Day.Az представляет публикацию:

Помните историю с "покушением" на Владимира Соловьева? Над подозреваемыми в попытке избавить мир от этой орущей морды сейчас идет суд.

Так вот, на суде опубликовали аудиозапись с обвиняемыми, где один из них рассказывает про то, как именно они якобы собирались Соловьева убить. Способ был выбран, мягко говоря, необычным: злоумышленниики собирались подсунуть пропагандисту отравленную пиццу, перехватив ее тогда, когда сам Соловьев закажет доставку еды.

Что они собирались бы делать, если Соловьев заказал бы суши или шавуху, не уточняется.

Смешно, но Соловьев был не единственной целью: по версии обвинения подозреваемые - а это группа людей обсуждали также нападения на телеведущих Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву, Евгения Попова, Тиграна Кеосаяна и главреда RT Маргариту Симонян.

Санитары телевизора прям. Тиграна не успели, сам справился.

Интересно, сколько лет Соловьев от страха будет есть только дома?

Автор карикатуры - HSF