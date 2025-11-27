Азербайджан-Иордания: вчера, сегодня, завтра

Автор: Акпер Гасанов

IV заседание Межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Иорданией, завершившееся в Баку подписанием обширного пакета документов, стало важной вехой в отношениях двух стран. Внимание, которое стороны уделяют развитию сотрудничества, отражает уже сложившуюся динамику и демонстрирует, что Баку и Амман намерены перевести взаимодействие на качественно новый уровень.

Однако текущее сближение невозможно рассматривать без анализа исторической эволюции двусторонних связей - от первых контактов после обретения Азербайджаном независимости до сегодняшнего этапа, когда Иордания видит Баку хабом для работы с рынками СНГ, а Азербайджан видит Иорданию важным союзником для укрепления влияния в арабском мире и на Ближнем Востоке.

Тут стоит напомнить, что Азербайджан и Иордания установили дипломатические отношения в 1993 году. Амман стал одним из первых арабских государств, признавших молодую азербайджанскую государственность и начавших строить политический диалог без промедления. В 1990-х и начале 2000-х годов основой взаимодействия стали политические контакты, обмен официальными визитами и поддержка в международных организациях.

Стоит особо отметить 2006 год, когда состоялся официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Иорданию, ставший важным моментом укрепления стратегической основы отношений. Неудивительно, что уже в 2007-2010 годы имел место рост экономической и культурной кооперации, открытие посольств, заключение соглашений в сферах экономики, науки, образования, оборонного взаимодействия.

Позже, 2011-2015 годы, наметилась также активизация сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и региональной безопасности, что стало актуально на фоне "арабской весны" и трансформаций на Ближнем Востоке. Ну и в целом стороны стали уделять больше внимания экономическому партнерству, особенно в сферах туризма, транспорта, медицины и инвестиций. Так что, создание межправительственной комиссии стало важным шагом к институционализации диалога и обеспечению регулярности контактов.

Стоит также подчеркнуть, что на протяжении многих лет Иордания занимала последовательную и взвешенную позицию в отношении армяно-азербайджанского конфликта. Амман неизменно поддерживал территориальную целостность Азербайджана, выступал за выполнение резолюций Совета Безопасности ООН и мирное урегулирование конфликта на основе международного права.

Особенно показателен период Второй карабахской войны в 2020 году, когда Иордания подчеркнула важность соблюдения принципа суверенитета и территориальной целостности и призвала к урегулированию конфликта в рамках признанных международных норм. Такой подход повысил уровень доверия между странами и стал основой для дальнейшего политического сближения.

На данный момент, несмотря на отсутствие значительных энергоресурсов, Иордания является одним из наиболее стабильных и политически взвешенных государств Ближнего Востока. Именно поэтому ее роль в региональных процессах неизменно привлекает внимание международных партнеров. Иордания успешно справляется с ролью модератора в ближневосточных процессах и посредника в межарабских диалогах.

Для Азербайджана, который стремительно укрепляет связи с арабским миром, партнёрство с Иорданией означает усиление своих позиций в одном из ключевых регионов планеты. Так что заседание Межправкомиссии в Баку продемонстрировало, что экономическое сотрудничество становится ядром отношений. Подписанные документы охватывают: науку и образование, культуру и искусство, молодежную политику и спорт, археологию, здравоохранение, медиа, таможенное взаимодействие, туризм, сотрудничество между структурами поддержки малого и среднего бизнеса (KOBİA и JEDCO).

Особое значение имеет туристическое направление. Запуск прямых рейсов Баку-Амман уже в следующем году станет серьезным импульсом для расширения контактов между гражданами и бизнесом. Ну а в целом, в последние годы Азербайджан заметно укрепляет свои позиции на Ближнем Востоке. И в этом смысле именно отношения с Израилем остаются теплыми и стратегическими.

А ведь и взаимодействие с Сирией развивается на фоне новых политических реалий и процессов восстановления. Так что, кооперация Азербайджана с арабским миром становится более многоплановой. Проще говоря, для Азербайджана развитие связей с Амманом означает не только укрепление двусторонних отношений, но и расширение пространства для маневра на Ближнем Востоке, усиление политического влияния, а также создание новых экономических возможностей в регионе, который постепенно выходит из периода долгосрочных конфликтов и нестабильности.