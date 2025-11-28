Миллионы людей отказались от Windows 11

Американская корпорация Dell заявила, что сотни миллионов персональных компьютеров (ПК) так и не обновили до Windows 11.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на финансовый отчет компании.

"У нас около 500 миллионов компьютеров, способных работать под управлением Windows 11, которые еще не были обновлены", - заявил в разговоре с инвесторами главный операционный директор Dell Джеффри Кларк. Он пояснил, что речь идет не только об устройствах Dell, а вообще о всех компьютерах в мире, совместимых с системой от Microsoft.

Также Кларк подчеркнул, что на рынке осталось еще около 500 миллионов ПК, которые нельзя обновить до Windows 11 из-за завышенных системных требований операционной системы (ОС) или по другим причинам.

"Операционная система Microsoft десятилетней давности явно оказалась гораздо более популярной среди потребителей и коммерческих ПК, чем я думал", - заявил редактор The Verge Том Уоррен, имея в виду Windows 10, которая вышла в 2015 году. Ее поддержка завершилась 14 октября 2025 года. Также Уоррен обратил внимание, что Dell стала первой компанией, которая назвала такое огромное число компьютеров и публично обозначила проблему.