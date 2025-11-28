https://news.day.az/politics/1798382.html Азербайджан и ЕС обсудили укрепление двустороннего партнёрства - ФОТО Помощник Президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с коллегами из Европейского Союза. Об этом говорится в публикации Хикмета Гаджиева в соцсети "Х", сообщает Day.Az.
Азербайджан и ЕС обсудили укрепление двустороннего партнёрства - ФОТО
Помощник Президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с коллегами из Европейского Союза.
Об этом говорится в публикации Хикмета Гаджиева в соцсети "Х", сообщает Day.Az.
"Мне было приятно обсудить с коллегами из Европейского Союза недавнюю позитивную динамику в отношениях между Азербайджаном и ЕС", - отметил Х. Гаджиев.
Он подчеркнул, что стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней повестки дня и обсудили перспективы дальнейшего укрепления партнёрства между Азербайджаном и ЕС.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре