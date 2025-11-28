Одна из европейских стран денонсирует соглашение о безвизе с СНГ

Парламент Молдовы одобрил в первом чтении денонсацию соглашения о безвизовых поездках граждан стран СНГ.

Как передает Day.Az, об этом заявил в четверг спикер парламента Игорь Гросу.

Правительство Молдовы 12 ноября одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ, включая договор о безвизовых поездках граждан государств-участников содружества. Соглашение о безвизовых поездках граждан стран СНГ было подписано в Бишкеке 9 октября 1992 года и позволяло гражданам перемещаться без виз сроком до 90 дней.

"Шестьдесят один депутат проголосовал за решение о денонсации этого соглашения в первом чтении", - сказал Гросу по итогам голосования.

Как отметили авторы законопроекта, на сегодняшний день у Молдовы заключены двусторонние соглашения о безвизовых режимах почти со всеми странами СНГ, исключение составляют Таджикистан и Кыргызстан.