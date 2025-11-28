Эксперты объяснили возможности Китая выпускать доступные автомобили

Китайским автопроизводителям удается делать свои машины доступными на домашнем рынке за счет мощной государственной поддержки, больших масштабов производства, эффективной локализованной цепочки поставок и инженерной культуры, заточенной под минимизацию затрат.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом рассказали эксперты портала "Авто.ру", передает "Российская газета".

Так, правительство КНР в рамках развития автопрома снижает финансовую нагрузку как на компании, так и на конечных потребителей, выдает субсидии и льготные кредиты, финансирует строительство больших заводов и зарядных станций. Высокие пошлины на импорт и требования к иностранным компаниям создавать совместные предприятия при выходе на рынок защищали местных производителей, что дало им время для роста и набора опыта.

При этом китайский авторынок является крупнейшим в мире, и местные заводы выпускают миллионы машин в год, в результате чего затраты на исследования и разработки, а также содержание заводов, распределяются на каждую единицу продукции.

"Представьте, что вы печете один пирог или тысячу - стоимость одного кусочка в большом объеме будет гораздо ниже. То же самое и с автомобилями. Это резко снижает их себестоимость", - отметили эксперты.

Кроме того, в КНР образовалась самодостаточная экосистема для производства автомобилей, при которой почти все компоненты производятся внутри страны или у соседей, что избавляет от дорого импорта и снижает зависимости от курсов валют. При этом некоторые компании, такие как BYD, контролируют всю цепочку начиная от добычи сырья для производства некоторых деталей.