К чему ведет дефицит лидерства и почему Азербайджан – исключение

Процессы, которые развернулись сегодня вокруг Украины, еще раз возвращают на повестку тему лидерства. Страна, потерявшая территории, оказалась в эпицентре столкновения чужих интересов, за нее фактически решают ее судьбу. Но проблема дефицита лидерства проявляется не только ситуацией вокруг Украины. Эта проблема влияет практически на все происходящее сегодня в мире, и влияет негативно.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Сегодняшний мир напоминает семью, у которой нет мудрого главы, умеющего принимать правильные решения и защищать своих близких. В такой семье обычно начинается разброд. То же самое можно отнести к странам и сообществу в целом. Демократия демократией, но всегда должен быть сильный и дальновидный лидер. Это только кажется, что благополучной стране таковой без надобности. Это так, пока не начинаются проблемы. Популизм безвреден, пока не приходят трудные времена. Когда они приходят, отсутствие реального и сильного лидера завершается драмой. К сожалению, Украина столкнулась с этой проблемой.

Лидер не может находиться под внешним воздействием. В этом случае он перестает быть реальным лидером. Он теряет способность противостоять внешнему давлению и оказываются в безвыходной ситуации. Внешние игроки всегда преследуют собственные цели, надо об этом не забывать. Советы посторонних акторов лишают политика способности реально оценивать ситуацию.

Дефицит лидерства привел к тому хаосу, который сегодня царит на международной арене. Но никто не хочет признавать этот диагноз. Проблемы связывают с чем угодно, даже с климатом. Между тем, от наличия серьезных лидеров зависит, как будут решаться международные проблемы. Настоящий лидер не терпит эпатажа, популизма, не делает громких заявлений, за которыми ничего не стоит. Но его слово имеет серьезный вес в международных организациях, в двусторонних и многосторонних отношениях. Не потому, что его страна богаче и сильнее, а потому что этот лидер умеет принимать правильные решения и стоять на своем слове. Посмотрите, что происходит сегодня. Политики делают необдуманные шаги, меняют свои решения как перчатки. Мировая политика строится в зависимости от сиюминутных настроений и недальновидных решений. Я, если честно, уже ничему не удивляюсь.

Говоря о настоящих лидерах и их недостатке в современной политике, мы не можем не сказать о том, насколько повезло в этом плане Азербайджану. Президент Азербайджана Ильхам Алиев воплощает собой образ реального лидера - сильного, мудрого, уверенного в своих шагах. Эта уверенность передается и обществу. Граждане страны действительно спокойны, потому что уверены в своем лидере. Люди знают, что Президент Ильхам Алиев всегда примет правильное решение, не подведет страну, не поставит ее в неловкую или проигрышную ситуацию.

Молодежи, возможно, не понять, насколько роль лидера важна, а мое поколение прошло через многое. Мы пережили социализм, смену формаций, развал империи, войну, оккупацию, экономический кризис, возрождение и победу. Теперь мы работаем над сохранением своих достижений и закреплением успеха. Без сильного лидера мы не смогли бы ни победить, ни укрепить свои позиции. Возможно, это уже происходит, а если нет, думаю, недалек тот день, когда с нашим лидером будут советоваться мировые политики. История успехов Азербайджана неразрывно связана с нашим Президентом, с его выверенными решениями, с его тонкой дипломатией и огромным опытом. Президент Ильхам Алиев всегда принимает решения сам, но при этом он умеет слушать. Он прекрасно разбирается в людях и обладает аналитическим мышлением.

Стоит напомнить, что лидерские качества Президента Ильхама Алиева высоко оценивает глава такой державы, как США. Все знают, что Дональд Трамп не демонстрирует особой дипломатичности, когда высказывает свое мнение о коллегах из других стран. Он очень эмоционален и не старается сдерживать себя, высказывая собственное мнение. И если он дает высокую оценку лидерству Президента Азербайджана, это не просто дипломатический жест, а проявление реального уважения.

Нам действительно повезло. Мы знаем, что Азербайджану ошибаться нельзя. У нас достаточно недругов, которые только и ждут нашей ошибки. И, благодарение богу, у нас есть лидер, который никогда не ошибается. Президент Ильхам Алиев никогда не действует на эмоциях. Прежде, чем сделать шаг, он взвешивает все варианты, все последствия, все возможности. Другие бы на нашем месте за тридцать лет уже не раз сделали бы попытки освободить свои земли. Но наш Президент ждал и отдал приказ только тогда, когда мы были полностью готовы к этой миссии. 44-дневная война не была попыткой, она была шагом с четким расчетом на конечный результат. И у нас все получилось. Мы освободили земли, восстановили свою целостность, положили конец сепаратизму на своей территории. А благодаря дипломатическим талантам нашего лидера мы заставили мир принять нашу победу. Сегодня даже самые преданные союзники Армении не ставят под сомнение итоги Второй карабахской войны. И это произошло не само по себе.

Откуда берутся сильные лидеры? Можно было бы сказать, что лидерами не рождаются, а становятся, но есть некоторые нюансы. В основе лидерства лежат человеческие качества, знания, опыт, воспитание. Наш Президент прошел школу Гейдара Алиева, и этим все сказано.

Я не забуду фразу из обращения Президента к народу в день освобождения Шуши. Он сказал: "Сегодня я посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева, склонил голову перед его памятью. Я сказал про себя, что являюсь счастливым человеком, так как выполнил завещание отца".

Общенациональный лидер Гейдар Алиев начал эту работу в самые тяжелые для страны времена и, уходя, завещал завершить миссию своему сыну. Мое поколение хорошо помнит события начала 90-х годов. Мы тогда не были на пороге гражданской войны, мы уже жили в условиях гражданской войны и политического хаоса, которые создали благоприятные условия для армянской оккупации. Оккупационная Первая карабахская война проходила параллельно гражданской войне. Ни для кого не было секретом, что республику ведут к расчленению. Армянский сепаратизм, сепаратизм на севере и юге - это были составные части плана по удалению независимого Азербайджана с карты региона. Народ видел, что происходит, терял надежду и веру в справедливость. Люди не верили уже никому. Только Гейдару Алиеву. С возвращением в Баку истинного лидера тревога отступила, появилась уверенность, люди после нескольких лет безнадежности, начали снова строить планы.

События начала 90-х ясно продемонстрировали, как появление реального лидера способно изменить историю даже в самый критический ее момент.

Азербайджанский народ поверил в Президента Ильхама Алиева с самого начала, и это единство стало залогом наших успехов. В 2020 году Азербайджан показал всему миру, чего может добиться страна, имеющая настоящего лидера, которого поддерживает народ.

Хотел бы сказать, что азербайджанский народ очень мудрый. Он не верит популистам и пустозвонам, он знает, кому можно верить, а кому не стоит. Наш народ имеет многовековой исторический опыт государственности и знает, что без истинного лидера эту государственность не сохранить. Гарантом сохранения целостности и процветания Азербайджанского государства является ее нынешний лидер - Президент Ильхам Алиев.

Знаете, я был во время последних президентских выборов доверенным лицом главы государства, и не раз в ходе агитационной кампании убеждался, что ни в какой агитации необходимости нет. Потому что народ искренне любит и уважает Президента Ильхама Алиева, верит только ему и видит свое будущее только под его руководством.

Лейла Таривердиева