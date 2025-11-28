А не замахнуться ли нам на Элвиса нашего Пресли?

В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре не так давно состоялась премьера - спектакль "Ты - король" по хитам несравненного Элвиса Пресли.

Блестящая музыка в исполнении живого оркестра под руководством Джавада Таги-заде, высокопрофессионально поставленные и исполненные сложнейшие вокальные и хореографические номера, искренне и талантливо сыгранная волшебная история о том, что всегда нужно верить в себя и идти к своей цели - все это о спектакле Алекпера Таги-заде.

"Ты - король" по уровню профессионализма не уступает бродвейским мюзиклам. Все партии артисты театра исполняют прекрасно, что на самом деле не так просто, потому что это не классическая опера, не оперетта и даже не мюзикл. Это рок-н-ролл! А исполнять рок-н-ролл может далеко не каждый артист традиционного музыкального театра. На фоне яркой музыкальной линии спектакля художественное оформление, наоборот, выполнено в сдержанно-аскетичной, графической манере, что смотрится очень стильно. Бело-голубые костюмы в стиле "деним", металлические декорации-полусферы, которые не только разделяют пространство на условные места действия работа - дом, но и символически очерчивают круг возможностей главного героя, загоняя его в рамки. Но так ли крепки эти границы, что их невозможно раздвинуть?

Сюжет спектакля относит нас к классическим сказкам о Золушке и прочих работягах, которые проживают свою простую честную жизнь и грезят о чем-то Большом и светлом - любви или, как в данном случае, славе. Ведь каждый из них только внешне робок и застенчив, а на самом деле за этим скрывается большой потенциал. Большой потенциал спрятан и за внешней скромностью Элвина - главного героя спектакля. Он - обычный молодой парень, который живет с мамой, не упускающей возможности пожурить его в духе "а вот я в свое время...", каждый день ходит на работу, получая там нагоняй от босса, и тайно влюблен в местную звезду Мерилин, которой он, конечно же, по закону жанра не достоин. Кто он в ее глазах? Неудачник, лузер, непутевый официант. А ведь на самом деле он талантлив, очень талантлив! Только вот никто об этом пока не знает. Почти никто... История литературы и кинематографа знает немало примеров, когда у каждой "золушки", у каждого героя-одиночки всегда появлялся вымышленный друг, который помогал ему или ей поверить в себя. У Золушки - это Фея-крестная, у Малыша был Карлсон, у Безымянного рассказчика, организовавшего Бойцовский клуб - Тайлер Дёрден, у маленького немецкого мальчика Йоханнеса "Джоджо", члена Юнгфолька - некто Адольф... И так далее. Здесь же, у Элвина, Феей-Крестной, внутренней силой, альтер-эго, двигателем и вдохновителем выступает не кто иной, как сам Элвис Пресли. Кто, если не он поможет парню преодолеть страхи и сделать решительный шаг к себе и своей мечте? Но так ли все просто? Об этом вы сможете узнать сами на спектакле "Ты - король!", очередной показ которого состоится 6 декабря.

Анастасия Шатова