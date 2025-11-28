Борьба с дезинформацией является приоритетом для Азербайджана

Предотвращение дезинформации и распространения фейков является приоритетом для Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмайлов в ходе 7-го заседания министров и должностных лиц Организации тюркских государств (ОТГ), ответственных за СМИ и информацию, в Баку.

Он отметил, что правительство Азербайджана уделяет особое внимание развитию СМИ, активно развивает диалог в этой сфере и выступает за укрепление международного сотрудничества.

По его словам, Шушинский глобальный медиафорум стал важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития СМИ.

"Третий Шушинский глобальный форум, прошедший в июле 2025 года, привлек внимание широкого круга участников - представителей ведущих средств массовой информации, экспертов и аналитиков из разных стран мира, включая Узбекистан, Казахстан и другие государства. В рамках мероприятия обсуждались вызовы цифровой эпохи, пути повышения достоверности информации и новые возможности для международного медиа-взаимодействия", - сказал он.

А.Исмайлов отметил, что Азербайджан уделяет особое внимание борьбе с дезинформацией и фейковыми новостями, рассматривая это направление как один из ключевых элементов защиты информационной безопасности.

"Азербайджан остается приверженным профессионализму, общим ценностям и целостности сотрудничества. Платформа взаимодействия тюркских государств служит основой для продвижения наших интересов и укрепления доверия", - подчеркнул он.

Исполнительный директор также добавил, что Азербайджан активно развивает медиа-контакты с Узбекистаном, Кыргызстаном и Казахстаном. В частности, в 2025 году были организованы медиатуры в исторические города Узбекистана, а также проведены встречи на полях II Центральноазиатского медиафорума в Астане с участием азербайджанской делегации.