Планируется запустить Инициативу по обеспечению информационной целостности ОТГ

Планируется запустить Инициативу по обеспечению информационной целостности Организации тюркоязычных государств (ОТГ).
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель генерального секретаря ОТГ Омер Коджаман, в ходе 7-го заседания министров и должностных лиц ОТГ, ответственных за СМИ и информацию.
"В настоящее время мы работаем над пятилетней стратегией нашей организации на 2027-2031 годы. В рамках этой стратегии планируется создание новой структуры под названием "Инициатива по обеспечению информационной целостности ОТГ". Цель инициативы - разработка совместных механизмов верификации и факт-чекинга, реализация комплексных программ по повышению медиаграмотности граждан, а также внедрение скоординированных механизмов реагирования на угрозы информационной войны", - сказал он.
По словам О.Коджамана, информация - это стратегический ресурс, который формирует восприятие мира и влияет на политику.
"Цифровая эпоха, в которой мы живём, открывает уникальные возможности. Благодаря новым технологиям мы можем создавать увлекательный контент, вовлекать молодое поколение и продвигать культуру в глобальном масштабе. Однако наряду с этим возрастают и такие вызовы, как дезинформация, фейковые новости, киберугрозы и преднамеренные попытки искажения нашего мнения. Чтобы противостоять этим угрозам, нам необходимо формировать устойчивую и надёжную информационную экосистему, основанную на общественном доверии", - сказал он.
Заместитель генсека отметил, что проведение заседания сегодня в Баку имеет большое значение: "Этот прекрасный город олицетворяет наше общее наследие и будущее, которое мы стремимся построить вместе. Азербайджан всегда играл ключевую роль в укреплении сотрудничества в тюркском мире".
