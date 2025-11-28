Во Вьетнаме буйвола занесло потоком воды на крышу дома

В результате масштабных наводнений во Вьетнаме буйвола занесло потоком воды на крышу дома, где она стоит уже пять дней.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Местные жители его подкармливают, но как спустить на землю без ущерба строению и самому животному, не знают.