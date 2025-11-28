https://news.day.az/world/1798403.html Во Вьетнаме буйвола занесло потоком воды на крышу дома - ВИДЕО В результате масштабных наводнений во Вьетнаме буйвола занесло потоком воды на крышу дома, где она стоит уже пять дней. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Местные жители его подкармливают, но как спустить на землю без ущерба строению и самому животному, не знают.
Во Вьетнаме буйвола занесло потоком воды на крышу дома - ВИДЕО
В результате масштабных наводнений во Вьетнаме буйвола занесло потоком воды на крышу дома, где она стоит уже пять дней.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Местные жители его подкармливают, но как спустить на землю без ущерба строению и самому животному, не знают.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре