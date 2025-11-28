https://news.day.az/world/1798404.html Трамп пообещал остановить миграцию из стран третьего мира Американский президент Дональд Трамп принял решение остановить миграцию в США из стран третьего мира. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он заявил на странице в социальной сети Truth Social. "Я поставлю на постоянную паузу миграцию из всех стран третьего мира, чтобы позволить системе США полностью восстановиться...
Трамп пообещал остановить миграцию из стран третьего мира
Американский президент Дональд Трамп принял решение остановить миграцию в США из стран третьего мира.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он заявил на странице в социальной сети Truth Social.
"Я поставлю на постоянную паузу миграцию из всех стран третьего мира, чтобы позволить системе США полностью восстановиться... прекращу все федеральные льготы и субсидии негражданам нашей страны", - написал он.
Кроме того, американский лидер пообещал депортировать из страны любого иностранца, "представляющего собой общественное бремя, угрозу безопасности или несовместимого с западной цивилизацией".
