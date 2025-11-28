Трамп пообещал остановить миграцию из стран третьего мира

Американский президент Дональд Трамп принял решение остановить миграцию в США из стран третьего мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он заявил на странице в социальной сети Truth Social.

"Я поставлю на постоянную паузу миграцию из всех стран третьего мира, чтобы позволить системе США полностью восстановиться... прекращу все федеральные льготы и субсидии негражданам нашей страны", - написал он.

Кроме того, американский лидер пообещал депортировать из страны любого иностранца, "представляющего собой общественное бремя, угрозу безопасности или несовместимого с западной цивилизацией".