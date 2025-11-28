В Баку проходит 7-е заседание министров и должностных лиц по медиа и информации стран-членов ОТГ

В Баку проходит 7-е заседание министров и должностных лиц стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ), ответственных за СМИ и информацию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании планируют выступить заместитель генерального секретаря ОТГ Омер Коджаман, исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмайлов, вице-министр культуры и информации Казахстана Канат Искаков, посол Кыргызстана в Азербайджане Максат Мамытканов, заместитель руководителя управления по связям Турции Ферхат Пиринччи, директор Центра по производству контента для СМИ при администрации президента Узбекистана Кобулжон Ахмедов и министр иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра Тахсин Эртугрулоглу.

Новость обновляется