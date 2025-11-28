Астрономы допустили существование темной материи из-за свечения вокруг Млечного Пути

Темная материя, составляющая около 85% вещества Вселенной, остается невидимой для современных инструментов. Однако новый анализ данных космического гамма-телескопа Fermi за 15 лет позволил впервые заподозрить ее прямое проявление.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщил журнал BBC Science Focus.

В исследовании астронома из Токийского университета Томонори Тотани обнаружено ореолоподобное гамма-излучение вокруг Млечного Пути, пик которого приходится на энергию около 20 ГэВ - именно такой сигнал, согласно теориям, могут давать WIMP-частицы при аннигиляции.

"Если это правда, то, насколько мне известно, это будет первый случай, когда человечество "увидит" темную материю. Когда я впервые заметил что-то похожее на сигнал, я отнесся к нему скептически. Но когда я нашел время, чтобы тщательно проверить его и убедиться в его достоверности, у меня побежали мурашки по коже", - поделился исследователь.

Анализ охватывал область гало над и под плоскостью галактики. После исключения всех известных источников - взаимодействий космических лучей, межзвездного газа и гигантских плазменных пузырей - ученый получил остаточное излучение, совпадающее по форме с теоретическим профилем темноматериального гало.

Сигнал резко возрастает в области нескольких ГэВ, достигает пика около 20 ГэВ и затем спадает. Такой спектр соответствует WIMP-частицам массой примерно в 500 раз превосходящей протоны. Однако другие специалисты призывают к осторожности.

Астрономы уже находили похожие аномалии. С 2009 года известно об избытке гамма-излучения в центре галактики, который до сих пор не удалось ни однозначно связать с темной материей, ни полностью объяснить астрофизическими источниками. Новый сигнал в гало изучен еще слабее и может потребовать многих лет проверки.

Следующим ключевым этапом называют наблюдения карликовых галактик - объектов, богатых темной материей и лишенных значимого собственного гамма-фона. Самым весомым подтверждением могло бы стать совпадение с сигналом от подземных детекторов темной материи, регистрирующих частицы с той же массой.

Ожидается, что в ближайшие годы новые данные даст гамма-обсерватория CTAO, способная существенно повысить чувствительность поиска.

"Конечно, если это правда, это великое открытие. Мы до сих пор не знаем, что такое темная материя. Однозначный сигнал о частицах темной материи был бы фантастикой - это ясно. Но требуется гораздо больше исследований, чтобы оценить, чем еще можно объяснить этот избыток", - подчеркнул профессор физики астрочастиц в Стокгольмском университете, независимый эксперт по поиску темной материи с помощью гамма-излучения Ян Конрад.