Казахстан призывает увеличить производство совместного контента СМИ стран ОТГ

Странам-участницам Организации тюркских государств (ОТГ) нужно увеличить производство совместного контента.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил вице-министр культуры и информации Казахстана Канат Искаков в ходе 7-го заседания министров и должностных лиц ОТГ, ответственных за СМИ и информацию, проходящего в Баку.

"Нам необходимо наращивать производство совместного контента - художественных сериалов, документальных проектов, программ о туризме, культуре и инвестиционных возможностях наших стран. В этом направлении у нас есть значительный потенциал, однако мы пока ещё не придали должной динамики этой работе", - отметил он.

Исаков особо подчеркнул необходимость расширения доступа к телепродукции стран-участниц ОТГ, обеспечив взаимное вещание национальных телеканалов на максимально широкую аудиторию. По его словам, без обмена контентом и присутствия телеканалов друг у друга в эфире сотрудничество не сможет быть по-настоящему эффективным.

Он добавил, что важно реализовать совместные проекты по созданию качественного детского контента на тюркских языках, что будет способствовать культурному развитию нового поколения.

"Без анимации, без вовлечения детей наши народы не смогут лучше узнавать друг друга. Создание детского контента должно стать одним из приоритетов нашей работы", - подчеркнул он.

Вице-министр также отметил важность согласованных подходов к журналистским стандартам в условиях цифровой среды и развития искусственного интеллекта, что позволит укрепить доверие аудитории.