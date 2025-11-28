https://news.day.az/society/1798429.html Названо место проведения следующего заседания министров и должностных лиц по медиа и информации ОТГ Следующее заседание министров и должностных лиц Организации тюркоязычных государств (ОТГ), ответственных за СМИ и информацию пройдет в Астане.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель генерального секретаря ОТГ Омер Коджаман в ходе 7-го заседания министров и должностных лиц ОТГ, ответственных за СМИ и информацию, в Баку.
Новость обновляется
