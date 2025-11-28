Законна ли установка управляемой пленки на стекла автомобиля?

В социальных сетях продают управляемые пультом стеклянные покрытия (пленка). Интересно то, что при нажатии кнопки салон автомобиля становится невидимым.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, стоимость этого средства превышает 1 000 манат, и его можно установить как на передние, так и на задние стекла.

Продавцы утверждают, что на эту новинку сейчас очень высокий спрос. Но законно ли использование подобных средств, особенно если речь идёт об установке на лобовое стекло?

По информации Главного управления Государственной дорожной полиции, такие покрытия должны устанавливаться в соответствии с определенными стандартами. Их размещение на лобовом стекле запрещено.

Нарушителей правила ожидает штраф в размере 150 манат.

Предлагаем вашему вниманию видеоматериал с подробностями по теме: