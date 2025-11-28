Австралия представила законопроект для контроля цифровых активов

Правительство Австралии представило законопроект, предусматривающий введение правовой базы для компаний, которые хранят криптовалюты клиентов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на австралийские медиа, об этом заявил помощник министра финансов страны Даниэль Молино.

Законопроект вводит четкие и обязательные правила для компаний, хранящих цифровые активы от имени потребителей.

Он вводит два новых типа финансовых продуктов: платформы цифровых активов и платформы токенизированного хранения активов. Такие сервисы теперь должны иметь Австралийскую лицензию на финансовые услуги (AFSL), что предусматривает выполнение ключевых обязательств, в частности: требование действовать эффективно, честно и справедливо; запрет на обманные или мошеннические действия и несправедливые условия контрактов; обязанность информировать клиентов о том, как именно хранятся их активы и какие они имеют права; поддержку надлежащего корпоративного управления и систем контроля рисков; обеспечение механизмов разрешения споров и компенсации в случае проблем.

В то же время проекты, которые хранят менее 5000 долларов на одного клиента и ежегодно обрабатывают менее 10 млн долларов, освобождаются от обязательного лицензирования - это соответствует подходу к финтех-сервисам с невысоким риском.

По словам Молино, недавние крахи криптоплатформ за рубежом продемонстрировали необходимость регулирования. Новый документ должен устранить эти пробелы и повысить уровень доверия к отрасли.

Также в заявлении со ссылкой на оценки Digital Finance Cooperative Research Centre сказано, что цифровые финансовые инновации могут обеспечить Австралии до 24 млрд долларов экономического эффекта в год.

Отметим, что австралийский регулятор признал стейблкоины и обернутые токены финансовыми продуктами.