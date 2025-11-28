В Баку задержали торговцев банковскими картами

Киберполиция продолжает оперативно-технические мероприятия в отношении лиц, занимающихся куплей-продажей банковских карт, используемых для перевода денежных средств, полученных из незаконных онлайн-азартных игр и ставок, организованных в социальных сетях.

Как сообщили Day.Az в МВД, в ходе очередных мероприятий, проведённых Главным управлением по борьбе с киберпреступностью МВД (ГУБК), были задержаны ещё 8 человек, занимавшихся указанной противоправной деятельностью: Дилгям Умудов, Нурхасан Балаев, Сарвар Мамедов, Заур Мамедзаде, Атабала Гараев, Эльчин Искандеров, Фарид Кадыров и Джошгун Джафарли.

В ходе расследования установлено, что задержанные приобретали банковские карты у различных граждан, выплачивая им денежное вознаграждение. В дальнейшем эти карты продавались лицам, незаконно организующим онлайн-азартные игры и управляемым преимущественно из-за рубежа через социальную сеть Telegram, для использования в преступных целях. В результате операции выявлено, что сотни банковских карт, полученных задержанными, использовались в различных киберпреступлениях.

По данным фактам в Главном управлении продолжается расследование.

"Ещё раз обращаемся к гражданам: если вы выявили использование вашей банковской карты в нелегальных целях, на ваш счёт поступили средства сомнительного происхождения или вам предлагают продать данные вашей карты за вознаграждение, настоятельно рекомендуем незамедлительно обратиться в правоохранительные органы", - отметили в ведомстве.