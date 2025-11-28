На "Шамахинке" меняется схема движения

В целях упорядочения транспортных потоков и повышения безопасности дорожного движения Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) вносит изменения в организацию движения на участке Московского проспекта, известном как "Шамахинка".

Как передает Day.Az, об этом сообщили в AYNA.

Отмечается, что на участке улицы 20 Января между Московским проспектом и улицей Асифа Магеррамова существуют две дорожные полосы, однако одна из них не используется, что снижает пропускную способность перекрестка. Кроме того, на неиспользуемой полосе фиксируются случаи незаконной парковки, которые создают серьезные препятствия для бесперебойного и организованного движения участников дорожного движения.

Одновременно с этим на участке Московского проспекта, известном как "Шамахинка" траектории автомобилей, использующих разворот в обеих направлениях, пересекаются с траекторией транспорта, движущегося по основному потоку. На этих точках движение регулируется исключительно дорожными знаками.

В результате автомобили, совершающие разворот и встраивающиеся в основной поток, создают значительные препятствия и заторы, а риск столкновения между водителями, меняющими полосу, и транспортом в основном направлении возрастает. В часы пик скорость потока на этом участке проспекта существенно снижается.

При разработке проекта были проведены симуляции на базе "Цифрового двойника".

В рамках реализуемого проекта на перекрестке улиц 20 Января и Асифа Магеррамова будут организованы транспортные островки. Таким образом, на участке улицы 20 Января между Московским проспектом и улицей Асифа Магеррамова, а также на параллельном ему отрезке будет обеспечено одностороннее движение. Это существенно повысит эффективность использования дорожного пространства и увеличит пропускную способность перекрестка. В результате изменений будет устранена незаконная парковка на параллельной улице, и транспорт из 4-го микрорайона, направляющийся к Московскому проспекту, будет перенаправлен на этот участок дороги.

После реализации проекта регулирование движения на перекрестках Московского проспекта с улицей 20 Января, а также в расположенной рядом зоне разворота будет осуществляться с помощью светофоров. Кроме того, будет оптимизировано размещение остановочных пунктов на указанном участке дороги.