Люди застряли на аттракционе в московском парке развлечений

В Москве люди застряли на аттракционе "Воздушный поезд", расположенном в парке развлечений "Остров мечты". Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва" со ссылкой на очевидцев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На опубликованных каналом кадрах с места происшествия видно, как вагон с посетителями парка без движения висит на самом верху.

"К месту, по словам очевидцев, прибыли сотрудники МЧС: они готовят спасательную операцию. Предварительно, внутри аттракциона находятся два человека, среди них - взрослый и ребенок", - сказано в сообщении "Осторожно, Москва".