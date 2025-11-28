https://news.day.az/world/1798557.html Люди застряли на аттракционе в московском парке развлечений - ВИДЕО В Москве люди застряли на аттракционе "Воздушный поезд", расположенном в парке развлечений "Остров мечты". Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва" со ссылкой на очевидцев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На опубликованных каналом кадрах с места происшествия видно, как вагон с посетителями парка без движения висит на самом верху.
"К месту, по словам очевидцев, прибыли сотрудники МЧС: они готовят спасательную операцию. Предварительно, внутри аттракциона находятся два человека, среди них - взрослый и ребенок", - сказано в сообщении "Осторожно, Москва".
