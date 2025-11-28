Международный аэропорт Гейдар Алиев провёл авиационную сессию на тему искусственного интеллекта для учащихся Школы ADA

Международный аэропорт Гейдар Алиев организовал специальную авиационную сессию под названием "Future of Aviation with AI" ("Будущее авиации с искусственным интеллектом") для учащихся 10-11-х классов Школы ADA, поддерживая развитие молодых, интересующихся авиационной отраслью. Программа включала практический ознакомительный тур по аэропорту и интерактивный учебный модуль, посвящённый применению технологий искусственного интеллекта в авиации.

Основная цель мероприятия - познакомить школьников с современной авиационной экосистемой, продемонстрировать реальные операционные процессы и объяснить инновационные трансформации, которые искусственный интеллект привносит в будущее развитие авиации.

На первом этапе сессии участники посетили ключевые функциональные зоны аэропорта - стойки регистрации, зоны досмотра, центр управления полётами, пассажирские сервисы и технические подразделения. Операционная команда аэропорта продемонстрировала процессы управления инфраструктурой, координации операций, выполнения требований безопасности и обеспечения непрерывного потока рейсов в условиях реальной рабочей среды.

Вторая часть мероприятия была посвящена растущей роли технологий искусственного интеллекта в авиационной индустрии. Школьники обсудили преимущества, которые искусственный интеллект обеспечивает в следующих направлениях:

  • быстрая и точная поддержка принятия решений в управлении полётами;
  • персонализация и оптимизация пассажирского опыта;
  • повышение операционной эффективности и уровня безопасности;
  • укрепление энергоэффективности и экологической устойчивости;
  • формирование будущих профессий в авиации и новых необходимых компетенций.

В завершение сессии команды подготовили и представили творческие концепции на тему "Как искусственный интеллект может изменить будущее авиации?".

Эта программа является одним из ключевых направлений долгосрочной стратегии Международного аэропорта Гейдар Алиев по взаимодействию с обществом, развитию молодёжи и повышению авиационной грамотности. Инициатива укрепляет сотрудничество между авиационной отраслью и образовательным сектором, расширяя знания школьников о технологиях, инновациях и перспективах развития воздушного транспорта.