Молодые таланты являются движущей силой будущего медиарынка - Центр по производству контента для СМИ Узбекистана
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор Центра по производству контента для СМИ при администрации президента Узбекистана Кобулжон Ахмедов в ходе 7-го заседания министров и должностных лиц Организации тюркских государств (ОТГ), ответственных за СМИ и информацию, проходящего в Баку.
Он отметил, что Узбекистан проходит этап масштабных реформ, в ходе которых особое внимание уделяется развитию медиапространства и подготовке молодых кадров.
"Мы создаем открытую и современную информационную среду, отражающую динамику преобразований в стране", - сказал Ахмедов. Он подчеркнул, что ключевым направлением работы является поддержка молодых специалистов.
По его словам, в Узбекистане реализуется комплекс программ, направленных на развитие молодежного медиапотенциала: образовательные курсы по мобильной журналистике и работе в социальных сетях, практические тренинги для блогеров и креаторов и другие.
К.Ахмедов также подчеркнул, что страны тюркского мира объединяет богатое культурное наследие и общие устремления, что создает значительный потенциал для расширения взаимодействия.
"Узбекистан готов активно участвовать в реализации всех инициатив, предусмотренных рабочей программой ОТГ, включая обмен талантами и совместное производство контента", - заявил директор Центра.
