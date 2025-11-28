Свыше 100 человек погибли при пожаре в Гонконге

В Гонконге в результате сильного пожара в жилом комплексе Ван Фука число погибших составило 128 человек, около 200 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом было сообщено на проведенном брифинге властей Гонконга.

Власти отмечают, что в результате пожара пострадали 12 пожарных, один из которых находится в тяжелом состоянии. Пожарная сигнализация в пострадавших зданиях не работала должным образом. Пока не все погибшие опознаны. Для спасательных работ было мобилизовано около 1000 полицейских.

В больницах остаются 12 пациентов в критическом состоянии, 28 - в тяжелом, 16 - в стабильном. 22 пострадавших были выписаны.

Департамент транспорта Гонконга сообщил, что ряд участков дорог по-прежнему закрыты из-за пожара, в том числе те, которые соединяются с крупной автомагистралью. Также пострадали около 40 автобусных маршрутов.