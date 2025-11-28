В Азербайджане реализованы социальные реформы, охватившие 4 млн человек

В Азербайджане с 2018 года реализовано 5 пакетов социальных реформ, охватывающих 4 миллиона человек. Ежегодная дополнительная финансовая нагрузка этих реформ составляет 7,6 миллиарда манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев в ходе выступления на Саммите "Профессии будущего", впервые проведенном в Баку Государственным агентством занятости.

От отметил, что за этот период количество трудовых договоров увеличилось на 44%, достигнув 1,9 миллиона, а фонд оплаты труда, один из самых наглядных показателей социального обеспечения, увеличился в 3,2 раза.

В то же время минимальная заработная плата увеличилась в 3,1 раза, достигнув 400 манатов, а среднемесячная заработная плата - в 2 раза, достигнув 1088 манатов. В результате реформ, проведенных в сфере социальных выплат, минимальная пенсия увеличилась в 2,9 раза, достигнув 320 манатов, а среднемесячная пенсия - в 2,6 раза, достигнув 540 манатов.

Министр подчеркнул, что объем выплачиваемых населению пособий и выплат по персональным пенсиям Президента Азербайджанской Республики за этот период увеличился в 5 раз.

"Кроме того, меры в сфере занятости уже дают очевидные и измеримые результаты. За первые 10 месяцев этого года Министерством охвачено более 491 тысячи человек активными мерами занятости. Из них 158 тысяч человек трудоустроены, более 15 тысяч человек прошли профессиональную подготовку по 82 направлениям, а более 16 тысяч человек были привлечены к программе самозанятости. Кроме того, за этот период 302 тысячи человек получили консультационные услуги по профессиональной ориентации. Эти показатели подтверждают динамичное и инклюзивное развитие рынка труда и особенно большую роль молодежи в этом развитии", - отметил А.Алиев.